شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن في قمة المناخ عن تعهد أمريكي بشأن «الانبعاثات الغازية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس ، بخفض الانبعاثات الغازية في أمريكا بواقع النصف بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005 .

وسوف يظهر هذا التعهد خلال قمة افتراضية يحضرها بايدن مع 40 من قادة العالم بهدف جعل الاقتصاديات الكبرى تضع أهدافا أكثر طموحا لخفض الكربون.

ويعد الاجتماع، الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق من اليوم، استعدادا مهما قبل مؤتمر أزمة المناخ الأممي المقبل المقرر في جلاسجو في نوفمبر المقبل.

وسيعلن بايدن عن نيته خفض الانبعاثات بنسبة 50 إلى 52% على مستوى كل الاقتصاد، بحسب ما قاله مسؤولون مقربون.

وكانت أمريكا قد تعهدت عام 2015 بخفض الانبعاثات الغازية بنسبة تتراوح ما بين% 26 و 28% بحلول عام 2025، مقارنة بمستويات 2005، كمساهمة لاتفاقية باريس .