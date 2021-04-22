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ضبط حاوية تحمل مواد كيميائية خطرة باحد موانئ البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس،، عن قيام كوادرها بضبط حاوية محملة بمواد كيمائية خطرة في محافظة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان ورد الى "الخليج 365" ان كوادرها تمكنت من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم محملة بمواد كيميائية معدة للتهريب في مركز كمرك ام قصر الشمالي .
واضاف البيان ان عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني في الميناء .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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