الكعبي يصدر توجيها يتعلق بعمل اللجان النيابية

بغداد - ياسين صفوان - اصدر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الخميس، توجيها يخص عمل اللجان النيابية.

وقال مراسل الخليج 365 في البرلمان، ان نائب رئيس المجلس وجه من داخل قاعة البرلمان اللجان النيابية المختصة بالاسراع في اعداد القوانين المهمة وذات الاولوية من اجل اقراراها خلال جلسات مجلس النواب القادمة.



ومن المؤمل ان يعقد البرلمان جلسته المقررة هذا اليوم الا ان اكثر التوقعات تشير الى احتمالية تاجيلها لاسباب عديدة في مقدمتها تواضع المواد المدرجة للمناقشة فضلا عن تغيب الكثير من النواب عن الحضور.