انت الان تتابع خبر بالفيديو: الكاظمي يوجه بإلغاء أكثر من ألف إجازة استثمار لمشاريع متلكئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكد الكاظمي العمل على إطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب، لافتا الى انه يتابع شخصيا ملف الاستثمار وسيحاسب وفق القانون أي تقصير في اصلاح الوضع الخاطئ الموروث عن السابق، وقال الكاظمي أن هناك خلل في البنى التحتية للبلد وتأسيس خاطئ وهذه الفوضى يجب العمل على أن تنتهي وفق خطط واستراتيجيات مستدامة،، منوها إلى أن الاستثمار يوفر حياة افضل للعراقيين، ويقلل من الضغط على الحكومة في مجال التعيين، حيث سيوفر فرصا كثيرة للعاطلين عن العمل.



