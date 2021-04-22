أوكرانيا تضغط على روسيا بهذا السلاح.. فما هو؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت أوكرانيا حلفاءها في الغرب على الاستعداد لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل إخراجها من شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إن بلاده "ليس لديها معلومات جديدة تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر القيام بعمل عسكري جديد، لكن من المهم أن يتحرك الغرب الآن للحيلولة دون حدوث ذلك".

وأضاف كوليبا، في مقابلة مع رويترز: "ليس لدي معلومة تفيد بأن قرار تنفيذ عملية عسكرية ضد أوكرانيا اتخذ بالفعل، لذا فإن هذا قد يحدث أو لا يحدث".

وتابع: "لذا فإن رد الفعل الموحد من الغرب، شديد الأهمية الآن لمنع بوتين من اتخاذ ذلك القرار".

وذكر الوزير أن أوكرانيا لم تتلق ردا من الكرملين على دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لنظيره الروسي، الثلاثاء، لإجراء محادثات في دونباس.

وتبادلت كييف وموسكو اللوم بسبب انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار في دونباس، شرق البلاد، حيث تقاتل القوات الأوكرانية قوات تدعمها روسيا في نزاع تقول الأولى إنه أودى بحياة 14 ألفا منذ 2014.

وأمس الأربعاء، حذر بوتين الغرب، من تجاوز "الخطوط الحمراء" لروسيا، قائلا إن بلاده سترد على نحو سريع وقاس ضد أي استفزاز.

