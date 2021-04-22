مصادر لـ"الخليج 365": إسرائيل فشلت في اعتراض "صاروخ ديمونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الصاروخ الذي أطلقه الجيش فجر اليوم لاعتراض الصاروخ السوري فشل في مهتمه وانفجر في السماء.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ"الخليج 365" أن "صاروخ الاعتراض انفجر في الهواء وسقطت أجزاؤه في منطقة النقب"، حيث يتواجد مفاعل ديمونا النووي.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في بيان تلقته ”الخليج 365” في وقت سابق من اليوم إنه "يتضح من التحقيق الأولي لحادث إطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا باتجاه إسرائيل أنه لم يتم اعتراض الصاروخ".

وتلقي هذه التفاصيل الجديدة الضوء على معلومات غامضة في الساعات الماضية وأثارت تساؤلات عن سبب عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على حماية مفاعل ديمونا.

ووفق الرواية الإسرائيلية الرسمية المعلنة حتى عصر اليوم، فقد رصد الجيش إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب.

وكان دوي انفجار هائل سمع في العديد من مدن المركز في إسرائيل دون أن يتضح حتى الآن إذا ما كان نتج عن تفجير صاروخ الاعتراض أم الصاروخ السوري.



تقديرات الجيش الإسرائيلي، بحسب أدرعي، هي أن "صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل، ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل".



ويلمح الجيش الإسرائيلي بذلك إلى أن الغرض من إطلاق الصاروخ من الأراضي السورية لم يكن استهداف مفاعل ديمونا القريب من موقع سقوط الصاروخ السوري.

وقال أدرعي: "ردًا على ذلك قصفت قواتنا بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل سوريا".