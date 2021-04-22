بايدن سيضاعف الهدف الأميركي لخفض انبعاثات الكربون في قمة المناخ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يكشف جو بايدن الخميس خلال قمة عالمية دعا إليها حول المناخ عبر الإنترنت عن هدف أميركي جديد لخفض الانبعاثات الملوثة يمثل ضعف ما أعلن عنه سابقًا ليؤكد عودة الولايات المتحدة التي يأمل الرئيس الأميركي أن تشكل قدوة للعالم إلى الخطوط الأمامية في مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال مسؤول أميركي إن جو بايدن سيعلن عن هدف الولايات المتحدة الجديد بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 50 و52% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005.

ويمثل هذا الهدف ضعف التزام واشنطن السابق تقريبا بتخفيض 26% إلى 28% من الانبعاثات بحلول عام 2025.

وسيلقي الرئيس الديموقراطي كلمة صباح الخميس قبل قادة نحو أربعين دولة دعوا إلى هذا الاجتماع الذي يستمر يومين، بمن فيهم الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحتى البابا فرنسيس.

وقال المسؤول الأميركي إن هدف بايدن من رفع سقف الهدف الجديد هو "وضع العالم أمام تحدي تحقيق طموحاته ومحاربة أزمة المناخ".

وأعاد الرئيس بايدن في اليوم الأول من ولايته في كانون الثاني/يناير الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها سلفه دونالد ترامب قبل أربع سنوات.

لكن، هناك ترقب لما سيصدر عنه خلال القمة التي ينظمها بمناسبة يوم الأرض. وهو قبل الضغط على الدول الكبرى الأخرى المسببة للتلوث لترفع مستوى طموحاتها في مكافحة الاحتباس الحراري، عليه أن يؤكد تصميم بلاده في هذا المجال.

فقد شبهت الخارجية الصينية الأسبوع الماضي عودة واشنطن إلى اتفاق باريس "بعودة طالب سيئ إلى المدرسة بعد تغيبه عن الدروس".

ففي غياب الولايات المتحدة في عهد ترامب، قوبل شي جينبينغ بالتصفيق في نهاية 2020 بإعلانه أن بلاده ستبدأ في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل 2030، لتحقيق "الحياد الكربوني" - أي المساواة بين حجم الغازات التي تنبعث والتي يتم امتصاصها - بحلول عام 2060.

يجب أن يسمح التزام جو بايدن الجديد للاقتصاد الأميركي بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050..

فهذا الهدف الطموح هو المساهمة الأميركية أملًا في المشاركة في الحفاظ على الاحترار العالمي ما دون درجتين مئويتين وإن أمكن +1,5 درجة مئوية، مقارنة بما قبل عصر الصناعة، كما هو وارد في اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في عام 2015. وهو هدف بعيد المنال نظرا للوضع الحالي للالتزامات الوطنية للدول على مستوى العالم.

عشية القمة، قال مسؤول أميركي إنه يتوقع "أفعالا خلال هذا الاجتماع" الذي يشكل خطوة كبيرة على طريق مؤتمر الأمم المتحدة الرئيسي للمناخ المقرر عقده في نهاية العام الجاري في غلاسكو في اسكتلندا. وصرح هذا المسؤول "ننتظر من القادة أن يصدروا إعلانات لرفع مستوى طموحاتهم".

وأبدت القوى الرئيسية المشاركة التي تمثل مجتمعة ثمانين بالمئة من الانبعاثات العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربون، تجاوبا.

وأكدت الصين، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري برغبتها في "التعاون" لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري مع الولايات المتحدة ثاني أكبر الملوثين على الكوكب. فقد قررت القوتان العظميان وضع خلافاتهما الأخرى جانبا في هذه المناسبة.

من جهته، وعد فلاديمير بوتين وهو على خلاف مع الولايات المتحدة أيضا، بأن تخفض بلاده التي تعد من الدول الرئيسية المسببة للانبعاثات، الحجم التراكمي لصافي غازات الاحتباس الحراري إلى أقل من انبعاثات الاتحاد الأوروبي في الأعوام الثلاثين المقبلة.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد توصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق على خفض "لا يقل عن 55 بالمئة" لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 مقارنة بما كانت عليه في 1990.

ويتوقع ان يدافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطته المعززة التي أعلنها الثلاثاء وتقضي بخفض نسبته 78 بالمئة بحلول 2035 عما كانت عليه الانبعاثات في 1990.

كما سيتعهد نظيره الكندي جاستن ترودو بخفض بنسبة أربعين إلى 45 بالمئة بحلول 2030 مقارنة بالعام 2005، بدلا من 30 بالمئة في الخطة السابقة، حسب إذاعة كندا.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أن اليابان ستخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 46% بحلول 2030 مقارنة بعام 2013، مقابل 26% في السابق.

حتى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو المقرب من دونالد ترامب وبدرجة اقل من جو بايدن، وجه إلى الرئيس الأميركي رسالة تعهد فيها بإنهاء الإزالة غير القانونية لغابات الأمازون بحلول 2030، على الرغم من تشكيك المراقبين.

ومع الإعلانات الجديدة الصادرة أو المتوقعة الخميس، قال أحد منظمي القمة إن الدول "التي تمثل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي" ستكون قد تعهدت بخفض الانبعاثات بما يتماشى، بقدر ما يتعلق الأمر بها، مع الهدف العالمي المتمثل في خفض الاحترار المناخي.