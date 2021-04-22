شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعرض قوتها قرب أوكرانيا بتدريبات عسكرية ضخمة في القرم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

بدأت روسيا تدريبات عسكرية ضخمة في شبه جزيرة القرم الخميس تحت إشراف وزير الدفاع سيرجي شويجو في إطار استعراض القوة على الحدود الجنوبية لأوكرانيا، مما أثار قلقاً كبيراً في كييف والغرب.

وقالت وزارة الدفاع إن شويجو حلق بطائرة هليكوبتر فوق مناطق نشر القوات والمعدات، وتفقد درجة استعداد القوات البحرية والبرية.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن التدريبات ستجري بمشاركة أكثر من عشرة آلاف جندي وما يزيد عن 40 سفينة حربية.

وفي موسكو، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين على علم بدعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع لبحث الأزمة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "إذا رأى الرئيس ذلك ضرورياً سيرد بنفسه. ليس لدي ما أقوله بشأن هذا الأمر الآن".

ويأتي تركيز القوات في القرم، التي انتزعت روسيا السيطرة عليها من أوكرانيا في 2014، في إطار عملية أكبر لإعادة نشر القوات الروسية.

ويوم الاثنين قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف من قواتها قرب الحدود.

وفي وقت سابق الخميس، حث وزير الخارجية الأوكراني الحلفاء الغربيين على إبداء استعدادهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل إخراجها من شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية لمنع الكرملين من اللجوء للمزيد من القوة العسكرية.