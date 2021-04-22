شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تتحالف مع ألمانيا لمنع «فريق الـ25» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
22 أبريل 2021
15:59 مساء
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يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في توسيع عدد لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا في الصيف من 23 لاعباً إلى 25، لكن مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، لا يعتقد أن هناك ضرورة لتوسيع العدد، ويعتقد أن رفع عدد لاعبي المنتخب سيجعل مهمة قيادته وتدريبه أصعب.
ويشارك ساوثجيت في هذا التفكير منتخب ألمانيا ومدربه يواكيم لوف، ويعتزم الطرفان التحالف للضغط على «يويفا» لمنع إجراء التغيير.
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