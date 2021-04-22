شكرا لقرائتكم خبر عن وستبروك يتألق ويمنح ويزاردز فوزه السادس على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

حقق راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود واشنطن ويزاردز لفوزه السادس على التوالي بتغلبه 118-114 على ضيفه جولدن ستيت وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز وستبروك 14 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة، بالإضافة إلى عشر تمريرات حاسمة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 12 في آخر 14 مباراة.

وأحيا ويزاردز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بعد بداية كارثية هذا الموسم، عندما خسر في 17 من أول 23 مباراة، لكن ويزاردز تقدم الآن إلى المركز العاشر بالقسم الشرقي برصيد 25 فوز و33 خسارة.

ويتأهل أصحاب أول ستة مراكز في كل قسم إلى الأدوار الإقصائية مباشرة، بينما تخوض المراكز من السابع وحتى العاشر، ملحق التأهل.

وبعد تقدم ويزاردز بفارق 19 نقطة في بداية الربع الثاني، انتفض وريورز ليسجل 20 نقطة مقابل نقطة واحدة لصاحب الأرض، ليدرك التعادل 44-44 على الرغم من تراجع قائده ستيفن كري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ويزاردز 60-58، وحافظ الفريق على تفوقه في بداية الربع الثالث، وتألق كيلي أوبري جونيور ليقود وريورز لتسجيل 13 نقطة متتالية ليتقدم 76-72.

واستمر تفوق وريورز حتى آخر دقيقتين و18 ثانية عندما سجل وستبروك وبرادلي بيل وديفيز بيرتنز 13 نقطة متتالية، لينتزع ويزاردز التقدم 110-108.

وحافظ ويزاردز على تفوقه بأربع نقاط، لينتزع الفوز بصعوبة، وتصدر بيل قائمة مسجلي ويزاردز برصيد 29 نقطة، وتبعه بيرتنز وله 19 نقطة.

وبعدما سجل كري 32 نقطة على الأقل في آخر 11 مباراة وإحراز 78 رمية ثلاثية، اكتفى اللاعب المخضرم بتسجيل 18 نقطة ورميتين ثلاثيتين فقط من 14 محاولة، لكنه أصبح اللاعب 75 في تاريخ البطولة الذي يصل إلى 18 ألف نقطة.

وكان أوبري جونيور الأكثر تسجيلاً في صفوف وريورز وله 24 نقطة، وأصبح أندرو ويجنز لاعب وريورز أول لاعب كندي يصل إلى عشرة آلاف نقطة في دوري المحترفين.

ويحتل وريورز المركز العاشر في الغرب برصيد 29 فوزاً و30 خسارة.