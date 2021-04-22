فنادق ميسي تفتح أبوابها من جديد

الشارقة: ضمياء فالح

فتح فندقا نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذان تديرهما سلسلة "MIM" للفنادق، في مايوركا وإيبيزا الإسبانيتين أبوابهما من جديد بعد إجراء تحديثات شملت معظمها تغييرات جذرية لتقليل الانبعاثات المضرة للبيئة.

وحصل الفندقان اللذان افتتحهما نجم برشلونة في 2017 على شهادة مجلس البناء الأخضر الأمريكي، وحصل فندقه في إيبيزا على العلامة الذهبية والآخر في مايوركا على العلامة الفضية ليكونا أول فندقين في إسبانيا يحصلان على هذا التقدير.

التغييرات الأخرى شملت موسيقى تحت مياه المسبح في فندق إيبيزا وواجهة تحاكي الطراز المعماري لدول البحر المتوسط ومنتجع يطل على مشهد غروب الشمس في فندق مايوركا.