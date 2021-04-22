شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات 3 وزراء أمام الجلسة العامة لـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمع مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى بيانات 3 وزراء وهم:

1- يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة يوم الأحد البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

2- تلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة الاحد بيان عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.

وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لجنة الخطة والموازنة تعد تقرير حول الموازنة والخطة وتعرضه على المجلس لمناقشة الموازنة والخطة ولا تستطيع لجنة الخطة البدء فى مناقشة الموازنة وإعداد تقريرها عنه إلا بعد القاء وزير المالية ووزيرة التخطيط بيانهما.

3-يلقي المهندس كامل الوزير بيان أمام الجلسة العامة يوم الثلاثاء عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.