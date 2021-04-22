شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يلتقى بفريق عمل برنامج "بيت للكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بفريق عمل برنامج "بيت للكل"، ووجه التحية والتقدير للجهد الرائع المبذول لخروج البرنامج بهذا الشكل المتميز الذى يؤكد مهنية وتميز القائمين على البرنامج.

وقال حسين زين، إن البرنامج يعد أول وأكبر إنتاج عربى مشترك بين مصر والأردن والعراق وفلسطين، ويقدم قوالب إعلامية متميزة تسهم فى تنمية الوعي نحو مختلف قضايا الوطن العربى لفريق عمل برنامج بيت للكل، متمنيا مزيدا من التفوق والتألق وتقديم محتوى إعلامى يحظى برضا المشاهد المصرى والعربى.

ومن جانبه، قدم فريق العمل الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام لدعمه فريق عمل البرنامج، مؤكدين على مواصلة كل جهد بتقديم إعلام مهنى يحترم عقل المشاهد ويزيد من الوعى المجتمعى وتنوير العقول والعمل على تحقيق استمرارية نجاح البرنامج.