قناة السويس توقع عقدًا لإنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بميناء السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الخميس، عقدًا لتطوير ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، بحضور المهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق.

يأتي ذلك في إطار أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وبمنطقة الشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

ويتضمن العقد التصميم والتنفيذ والإشراف على أعمال إنشاء 4 أحواض جديدة، و12 كم أرصفة بعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 5.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع "السخنة- العلمين الجديدة".

بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء كشبكة طرق داخلية، بما يساهم في القضاء على التكدس في الميناء.

وقال المهندس يحيى زكي إن جميع أعمال الإنشاء والتطوير تنفذ خلال عامين، تزامنًا مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ليكون المشروع متكاملا، إذ جرى تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.