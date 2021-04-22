مقص ودماء.. الخادمة استعانت بزوجها وأصدقائه لسرقة مصوغات عجوز الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الخميس، إحالة أوراق 5 أشخاص إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 3 مايو المُقبل، للنُطق بالحكم؛ لاتهامهم بقتل عجوز وسرقة مصوغاتها الذهبية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أسرة "سميرة.و" 68 عامًا، ربة منزل، بالعثور عليها جثتها مُضرجة في الدماء داخل مسكنها بمنطقة "العصلوجي" بالزقازيق.

وتبين أن الجثة ملقاة على الأرض وبجوارها العكاز الخاص بالمجني عليها، والتي تبين وجود كدمات بأنحاء متفرقة بها، فضلًا عن وجود جروح حول رقبتها ويديها وأصابعها، وآثار دماء وجروح في رأسها ووجها، وأن المجني عليها كانت تعيش رفقة زوجها بعد زواج كافة أبنائهم، فيما تبين بعثرة محتويات الشقة واختفاء المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها.

وتبين أن المجني عليها كانت تعتمد على "هند.أ" 27 عامًا، ربة منزل، لمساعدتها في ترتيب وتنظيف المنزل نظرًا لكبر سنها وعجزها نوعًا ما، فيما تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة، بمعاونة كلً من زوجها 25 عامًا، كهربائي، وشقيقتها، 26 عامًا، وسائق تروسيكل سبق اتهامه في قضيتي مُخدرات، وزوجته، 22 عامًا، وأنهم استغلوا تواجد المجني عليها بمفردها وسهلت الأولى لزوجها دخول المسكن، فيما كانت المجني عليها تجلس آنذاك على أريكة وبجوارها "شُعلة" صغيرة تُحضر عليها المشروبات لعدم قدرتها على الحركة، وعندما حاول زوج المتهمة نزع مصوغات المجني عليها قاومته، فضربها بالشعلة على رأسها، فيما أمسكت المتهمة بالعكاز الخاص بالمجني عليها وضربتها على رأسها وجسدها.

وأكدت التحقيقات، أنه فور تأكد المتهمة من موت المجني عليها حاولت نزع مصوغاتها، وهي عبارة عن 8 غوايش ذهبية وسلاسل، وعندما فشلت، استعانت بمقص حديدي ما تسبب في قطع وجروح في أصابع ورقبة المجني عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.