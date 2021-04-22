"خير بلدنا" تطرح لحومًا بأسعار مخفضة في منافذ الوادي الجديد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فتح منافذ "خير بلدنا" لطرح اللحوم الحمراء البلدية بأسعار مخفضة في الخارجة والداخلة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان اليوم الخميس، إنه جرى فتح منفذين لطرح اللحوم الحمراء بسعر 90 جنيهًا أمام المواطنين، بواقع منفذ في الخارجة والثاني في الداخلة، ضمن خطة المحافظة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام الجماهير طوال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الزملوط، أنه جاري فتح 3 منافذ أخرى ببلاط والفرافرة وباريس لطرح اللحوم والمواد التموينية بأسعار مخفضة أمام مواطني هذه المراكز الإدارية.

جدير بالذكر، أن أسواق محافظة الوادي الجديد، تشهد الفترة الحالية طرح اللحوم الحمراء البلدية بسعر 120 جنيهًا للكيلوجرام.