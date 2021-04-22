الأوروبي لإعادة الإعمار يشارك في تمويل بناء أكبر محطة طاقة شمسية بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع، اليوم الخميس، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي على حزمة تمويل بقيمة 114 مليون دولار لشركة أكوا باور لتشييد أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، في بيان اليوم الخميس، إلى أن تطوير مشروع محطة كهرباء كوم أمبو للطاقة الشمسية طاقة يضيف توليد تبلغ 200 ميجاوات، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.

وتتوزع حزم القرض بين 36 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و18 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، و17.8 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و23.8 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و18 مليون دولار من البنك العربي.

وقال البيان، إن ذلك يأتي بالإضافة إلى قرض تمويل أسهم انتقالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يصل إلى 14 مليون دولار، و33.5 مليون دولار أمريكي من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).

وأضاف أنه تم توفير برنامج مساعدة فنية بقيمة 3.6 مليون دولار، بتمويل مشترك من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إدارة المناقصات التنافسية للطاقة المتجددة.

واستفاد المشروع أيضًا من إصلاحات أوسع في قطاع الطاقة بدعم من بنك التنمية الأفريقي في السنوات الأخيرة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وفقا للبنك.

وتقع محطة كوم أمبو الجديدة على بعد أقل من 20 كيلومترًا من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في أفريقيا، مجمع بنبان، بقدرة 1.8 جيجا وات، وبمجرد تشغيلها، ستخدم المحطة الجديدة على نطاق المرافق العامة 130 ألف أسرة.

وكانت شركة أكوا باور قدمت أقل تعريفة في أول مناقصة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر.

وتمثل مشاركة القطاع الخاص في مشروع كوم أمبو نتيجة لحوار سياسات ناجح مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسب البنك.

وقالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع أكوا باور في مصر، بعد شراكتنا الناجحة في مجمع بنبان، لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر".

وتابعت: "تُعد زيادة إنتاج الطاقة النظيفة خطوة مهمة للحد من انبعاثات الكربون والتصدي لتغير المناخ حيث يتماشى هذا مع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح بنكًا أغلبية استثماراته خضراء بحلول عام 2025".

وأشارت إلى أن "هذا المشروع أيضًا يعد أول مشروع تمويل مشترك للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية في مصر، ونتطلع إلى فرص الاستثمار المشتركة المستقبلية لمؤسساتنا في جميع أنحاء أفريقيا".

وقال عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق الأوبك: "يسعدنا أن نساهم في جهود مصر واستراتيجيتها لتوسيع قدرتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، ونحن لا نزال لسنوات عديدة في طليعة المناصرين لتوفير سبل الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة للكثيرين".

وأضاف: "سيكون مشروع كوم أمبو مشروعنا الثالث مع أكوا باور، وهو مثال على التعاون الكبير القائم بين الحكومة ومؤسسات التمويل الإنمائي والجهات الفاعلة من القطاع الخاص".

ووفقا للبيان، فإن الطلب على الكهرباء يتزايد بمعدل سنوي يبلغ 7% وسوف تساهم محطة كوم أمبو في تحقيق هدف الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مع تقديم واحدة من أقل تعريفات توليد الطاقة في القارة.