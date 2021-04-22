توريد 8 آلاف طن قمح إلى شون كفر الشيخ- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت مديرية التموين في كفر الشيخ اليوم الخميس، توريد 8 آلاف، و644 طن، و660 كيلو جرام قمح، بشون وصوامع كفر الشيخ، منذ بداية استلام الأقماح في 20 إبريل وحتى الوقت الحالي.

وقال المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، اليوم الخميس، أن استلام الأقماح يكون من خلال 20 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال إن هناك متابعة على مدار فترة الاستلام اليومية، فيما جرى تشكيل لجنة لمتابعة المنافذ خلال موسم التوريد، والمرور عليها.