تفاصيل الهجوم السوري على مفاعل «ديمونا النووي» الإسرائيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ فجر الخميس ضربات داخل سوريا بعد سقوط صاروخ أطلق من الأراضي السورية، في صحراء النقب في جنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونا النووي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: «رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب».

وأضاف أن الجيش ضرب «رداً على ذلك»، «البطارية التي أطلق منها الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل الأراضي السورية».

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وفي دمشق، أوردت وكالة «سانا» أن إسرائيل نفذّت «حوالى الساعة الواحدة و38 دقيقة من فجر اليوم، (...) عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق».

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله «تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ إسرائيل وأسقطت معظمها»، مشيرة إلى «جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية».

ونفذّت إسرائيل منذ بدء النزاع في سوريا في 2011 مئات الغارات وعمليات القصف، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد، في وقت سابق من الليل، عن إطلاق صفارات الإنذار قرب قرية أبو قرينات على مسافة بضعة كيلومترات من مفاعل ديمونا النووي.

وأكد مصدر عسكري إسرائيلي: «أن التحقيق الأولي في الحادث المتعلق بإطلاق صاروخ أرض جو من سوريا على الأراضي الإسرائيلية يشير إلى عدم حدوث اعتراض فعلي».

وكان جنود إسرائيليون يفحصون الخميس شظايا صاروخ انفجر ووصلت شظاياه إلى بلدة أشاليم على بعد حوالى 40 كيلومتراً من ديمونا، كما كانوا يبحثون عن قطع إضافية من الصاروخ.