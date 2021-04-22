إندونيسيا تشدد القيود لمواجهة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - شددت إندونيسيا، اليوم الخميس، القيود المفروضة على التنقل خلال شهر رمضان وعيد الفطر لتجنب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكره فريق العمل المعني بمواجهة الوضع

الوبائي في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفريق قرر حظر سفر المواطنين غيرالضروري خارج المدن التي يقيمون فيها ابتداء من اليوم حتى الخامس من مايو المقبل، ومن 18 حتى 24مايو المقبل ما لم يقدموا شهادة تفيد خلوهم من فيروس كورونا ووثائق تفيد بضرورة قيامهم بالسفر.

وسوف يُسمح بالسفر الطارىء فقط ما بين 6 و 17 مايو المقبل، على أن تكون هناك وثائق تفيد بضرورة القيام بهذا السفر.

وستجري الوحدات المحلية لفريق العمل اختبارات فيروس كورونا عشوائية للمواطنين الذين يستقلون حافلات أو سيارات.