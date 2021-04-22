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خادم الحرمين يرأس وفد السعودية في "قمة القادة حول المناخ "

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ابوظبي - سيف اليزيد - استجابة للدعوة المقدمة من فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد رفيع المستوى في "قمة القادة حول المناخ " -الافتراضية - التي تنطلق اليوم الخميس، بحضور 40 من قادة دول العالم.
وتُعدّ القمة التي تستمر على مدى يومين امتداداً للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.
وتأتي مشاركة خادم الحرمين الشريفين تأكيداً لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي وامتداداً لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه سمو ولي العهد مؤخراً في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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