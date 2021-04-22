الإمارات.. تدشين أول مركز وطني لطب الكوارث يعزز قدرات وجاهزية خط الدفاع الأول

محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

بمبادرة من «أطباء الإمارات» تم تدشين أول مركز وطني لطب الكوارث، بهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول، وزيادة جاهزيتها للتعامل مع حالات الكوارث والطوارئ باستخدام مركز طبي تدريبي ميداني تخصصي، وباعتماد منهج دولي من أبرز المراكز والجامعات العالمية في بادرة غير مسبوقة في عام الخمسين تزامناً مع اليوم العالمي للابتكار والإبداع الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يصادف 21 أبريل من كل عام، وانسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة.



ويأتي إطلاق المركز الوطني لطب الكوارث بعد نجاح المرحلة التشغيلية الأولى من تدريب مئات الأطباء والممرضين والمسعفين من العاملين في خط الدفاع الأول من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الاستجابة الطبية للكوارث والطوارئ، باستخدام مركز تدريبي ميداني ومجهز وفق أفضل المعايير المحلية والدولية، ويعمل من خلال توأمة مع مؤسسات تدريبية عالمية.

ويتضمن المركز الوطني لطب الكوارث على وحدات تدريبية ميدانية مجهزة بدمى وفق أفضل المعايير والتقنيات الحديثة المعدة لاستحداث سيناريوهات افتراضية وتمارين حية عملية للتعامل الطبي مع الحالات الطارئة، كما تحوي غرفة كونترول لمتابعة التطبيق والتقييم لتدريب الممارسين الصحيين لمحاكاة الواقع الافتراضي، وإطلاع الممارسين الصحيين على كيفية التعامل كفريق واحد وآلية التواصل بين الفريق أثناء الحالات الإسعافية والحرجة والاستجابة السريعة للطوارئ. وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، ورئيس إمارات العطاء، رئيس مبادرة أطباء الإمارات، أن المركز الوطني لطب الكوارث جاء بهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول، والارتقاء بالخدمات الصحية من خلال تبني مبادرات مبتكرة في التدريب الطبي التخصصي.

قال الدكتور عادل الشامري إن المركز الوطني لطب الكوارث مبادرة تعد الأولى من نوعها للتدريب الميداني بالمحاكاة للطاقم الطبي من العاملين في خط الدفاع الأول، ويقدم دورات معتمدة مجانية عن أساسيات دعم الحياة خلال الطوارئ.