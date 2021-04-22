مباحثات إماراتية روسية حول تعزيز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث سفير الإمارات في موسكو محمد أحمد بن سلطان الجابر، مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي تعزيز التعاون بين البلدين.

وناقش الجابر مع بوغدانوف وهو أيضا الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.



كما تناول الجانبان في اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو، العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون في كافة المجالات.

وفي سياق متصل التقى السفير الإماراتي أيضا، تاليا مينولينا الرئيسة التنفيذية لوكالة تطوير الاستثمار في جمهورية تتارستان الروسية.

واستعرض الجابر مع المسؤولة الروسية، مجالات التعاون وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الإماراتية والروسي.