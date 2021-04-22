قتلى وجرحى بأفغانستان.. هجمات مجهولة الفاعل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط خمسة قتلى وأصيب ثلاثة آخرون فى هجومين منفصلين في إقليمي غور وباروان في أفغانستان، دون معرفة الفاعل.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن حاكم إقليم غور، عبد الظاهر فايز زاده، القول إن أربعة أشخاص، وهم موظف حكومي وثلاثة طلاب، قتلوا في هجوم اتهم "طالبان" بشنه بمنطقة دولتيار في الإقليم مساء أمس الأربعاء.



وأوضح حاكم الإقليم أن الأشخاص الأربعة قدموا من العاصمة كابول وأرادوا الذهاب إلى منطقة بإقليم غور غربي البلاد، لكن عناصر طالبان اعترضوا طريقهم وقتلوهم، بحسب روايته.

وبينت القناة المحلية نقلا عن أحد المصادر قوله إن شرطيا قُتل وأصيب معه ثلاثة آخرون، في هجوم شنته طالبان على موقع أمني بمنطقة باجرام في إقليم باروان شمالي أفغانستان مساء أمس الأربعاء.

وفي رواية لعبد الواسع رحيمي، وهو أحد أفراد الأمن في باروان، فإن الشرطي قتل وأصيب معه اثنان آخران فقط خلال الهجوم.

ولم تعلن طالبان رسميا مسؤوليتها عن هجومي الأربعاء؛ لكن الحركة توعدت بتكثيف هجماتها على القوات الأمريكية وقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، إذا لم تغادر الولايات المتحدة بحلول الأول من مايو/أيار المقبل البلاد.

وتحدث تفجيرات وعمليات استهداف متكررة بشكل يومي في عدد من الأقاليم، مستهدفة قوات الأمن الأفغانية ومدنيين وموظفين حكوميين وصحفيين وعلماء دين ونشطاء من المجتمع المدني، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن معظم الهجمات.