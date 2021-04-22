شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اختصاصات لمجلس مراقبة عمليات الدم فى القانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلسا لمراقبة عمليات الدم، بوزارة الصحة وبرئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه.

ولكن ما هي اختصاصات هذا المجلس والهدف منه؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2021 على النحو الأتى:

1 - الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

2 - توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

3 - إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

4 - تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.

5 - وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6 - وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

7 - مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8 - إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.

ويحقق القانون المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.