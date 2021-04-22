شكرا لقرائتكم خبر عن "هدفها توطين تكنولوجيا الفضاء".. صلاحيات وكالة الفضاء المصرية × 17 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت وكالة الفضاء المصرية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 ليكون مقرها القاهرة وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وذلك بهدف استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.

ولكن ماهي الاختصاصات التي منحها القانون للوكاله المصرية للفضاء بما يمكنها من تحقيق أهدافها؟ نوضح ذلك في ضوء المادة الثالثة من القانون والتي تقضي بأن تباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص الآتي

1- وضع الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.

2- وضع برنامج الف الفضاء الوطني ، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه

3- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنی في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة

4 - الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

5- وضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة والتنسيق معها.

6 - دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها .

7- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ، ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال ، وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزة.

8- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

9- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.

10- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.

11 - تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.

12- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.

13- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

14 - مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة الاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها

15 - متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.

16 - تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.