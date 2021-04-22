معمر ‏الإرياني: اعترافات رستم قاسمي تسلط الضوء على دور إيران المزعزع لليمن

محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان اعترافات قيادات النظام الايراني الواضحة وآخرها تصريح مساعد قائد فيلق القدس المدعو رستم قاسمي، عن دور طهران في الانقلاب، وتقديمها دعما عسكريا لمليشيا الحوثي، وانخراطها في القتال إلى جانب الحوثيين على الارض، انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وتحدي سافر لارادة المجتمع الدولي.



ولفت الى ان هذه التصريحات تعيد تسليط الضوء على الدور الايراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن، ومسئوليته عن المأساة الانسانية التي خلفتها الحرب، واستخدام طهران مليشيا الحوثي أداة لتنفيذ أجندتها التوسعية وسياسات نشر الفوضى والارهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.

وشدد الارياني على ان اليمنيين بمختلف مكوناتهم واطيافهم السياسية والاجتماعية مطالبين بادراك طبيعة المعركة التي يخوضونها والعدو الذي يتربص بهم ويستهدف هويتهم وحاضرهم ومستقبلهم وسلخهم عن محيطهم العربي، والتوحد والاصطفاف في التصدي للمشروع التوسعي الايراني واداته في اليمن المتمثلة بمليشيا الحوثي.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بالنهوض بمسئولياتهم وفق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، والضغط على النظام الايراني لوقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودوره في تقويض الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية.