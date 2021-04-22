قمة مرتقبة لقادة الناتو في بروكسل.. لم الشمل ببايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنعقد بعد أقل من شهرين قمة جديدة لقادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، يحضرها لأول مرة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الاجتماع المرتقب منتصف يونيو/حزيران القادم أعلن عنه اليوم الخميس أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج، وقال إنه سيعقد في بروكسل.



وكتب ستولتنبرج على حسابه على موقع تويتر: "يسعدني أن أعلن أن القمة القادمة لقادة الناتو ستنعقد في 14 حزيران/يونيو 2021 في بروكسل".

وعن جدول الاجتماع قادة الناتو، قال أمين عام الحلف :"لدينا أجندة واقعية وتطلعية لتعزيز تحالفنا عبر الأطلسي، والتعامل مع تحديات اليوم والغد".

بايدن بعد ترامب

وستكون القمة القادمة أول اجتماع بهذا المستوى يحضره رئيس الولايات المتحدة جو بايدن منذ توليه السلطة.

ومنذ وصوله إلى السلطة بدأ بايدن خطوات لترميم علاقات الولايات المتحدة بالدول الأوربية التي تشكل أغلبية أعضاء حلف الناتو.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن منذ تعيينه اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الحلف الأطلسي.، فيما رحّب قادة الاتحاد الأوروبي برسائل واشنطن التي تهدئ كثيرا من مخاوفهم، التي خلفها تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب، مع الشركاء في الناتو.

أجندة حافلة

وستكون أجندة قمة قادة الناتو في يونيو حافلة بالملفات السياسية والأمنية، من أبرزها الوضع في أوكرانيا، والتعامل مع الحشد الروسي المستمر على حدود كييف.

كما سيكون على جدول القمة النظر في التعاون العسكري بين أنقرة وموسكو، ومضيها قدما في صفقة نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400" الروسية إس_ 400، بعد طردها رسميا من برنامج الولايات المتحدة لإنتاج مقاتلات "إف 35".

كما أن القمة ستكون متزامنة مع عودة الآلاف من جيوش حلف الأطلسي من أفغانستان بعد المقام عشرين عاما في هذا البلد الآسيوي، ما يستدعي ترتيب أولويات جديدة لقوات الناتو.

وعقد الناتو آخر قمة له على مستوى القادة في ديسمبر 2019 بلندن، وحالت تداعيات جائحة كورونا في عقد قمة العام الماضي.

ومنذ فوز بايدن يتطلع أعضاء الحلف الـ19 لقمة جديدة تجمع زعماء الحلف مع رئيس جديد للولايات المتحدة، بعد أن خيمت علاقة متوترة مع الرئيس ترامب، الذي هدد بسحب الدعم المالي للتكتل.