سوريا تحصل على 200 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا ضمن مبادرة كوفاكس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الخميس إن الحكومة السورية تلقت أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا.

وقال بيان مشترك صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات (جافي) إن الشحنة "ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب" وستساعد العاملين في القطاع الصحي "على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن".

وتم تسليم 53800 جرعة إلى الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة، وهي منطقة قال البيان إنها شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي.

وذكر البيان أنه من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة.