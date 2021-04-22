قرب حدود العراق.. مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أودت مواجهة جديدة بين آلة قمع الحرس الثوري، والمعارضين الأكراد للنظام الإيراني غرب البلاد، بحياة اثنين من عناصر المليشيات الإرهابية.



وأعلن ما يسمى "مقر حمزة" التابع للحرس الثوري، اليوم الخميس، مقتل عنصري المليشيات الإيرانية.

وتحدث "مقر حمزة" عن اشتباك مع مسلحين في منطقة مريوان بمحافظة كردستان غرب البلاد، قرب الحدود مع العراق.

وبحسب بيان "مقر حمزة"، الذي نقلته وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية، فإن مجموعة من مقاتلي الحرس الثوري المحليين في منطقة مريوان اشتبكوا مع "عناصر معادية ليلة أمس".، في إشارة إلى المعارضين الأكراد.

وذكرت الوكالة أن الاشتباك المذكور أسفر أيضا عن مقتل اثنين من العناصر الكردية المعارضة، وأن آخرين لاذوا بالفرار، حسب قولها.

وينشط في محافظة كردستان غرب إيران "حزب الحرية الكردستاني" المعارض للنظام، ويتعرض أفراد القومية الكردية في المحافظة لقمع وحشي من الحرس الثوري وأجهزة طهران الأمنية والعسكرية.