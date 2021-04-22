شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف فندقاً يستضيف السفير الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكستان- أ.ف.ب

قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من عشرة بانفجار قنبلة في فندق يستضيف السفير الصيني في جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤولون في وقت متأخر، الأربعاء. ووقع الانفجار في موقف سيارات تابع لفندق «سيرينا» الفاخر في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، حيث يواجه الجيش الباكستاني تمرداً منذ نحو عقد.

وصرّح وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، أن «أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون»، واصفاً التفجير بأنه «عمل إرهابي». وأضاف الوزير أن «وفداً صينياً من أربعة أشخاص على رأسهم السفير كان ينزل في الفندق»، مشيراً إلى أن «السفير كان في اجتماع خارج الفندق عند وقوع الانفجار».

ويعم الفقر بلوشستان على الرغم من غناها بالموارد الطبيعية من غاز ومعادن، وهو ما شكل مصدر غضب لسكانها الذين يشكون من عدم حصولهم على حصة عادلة من ثروات منطقتهم. وما زاد من استياء السكان المحليين تدفق الأموال إلى المنطقة عبر مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني الذي يعد جزءاً أساسياًَ من مبادرة الحزام والطريق الصينية، إذ يعتبرون أن هذا المشروع لم يدر عليهم سوى القليل في حين ذهبت معظم الوظائف الجديدة إلى غرباء عن المنطقة.

وأكد أزهر إكرام المسؤول الرفيع في شرطة المدينة حصيلة القتلى، لافتاً إلى أن السفير الصيني كان ينزل في الفندق لكنه لم يكن موجوداًَ فيه لحظة الانفجار.

وأضاف: «التحقيق الأولي يشير إلى عبوة محلية الصنع موضوعة في إحدى السيارات». ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء.