إطلاق أول سيارة كهربائية بتقنيات «هواوي» في الصين

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة هواوي، خلال معرض شنجهاي الدولي التاسع عشر لصناعة السيارات، عن إطلاق شركة السيارات الصينية SERES لسيارتها الكهربائية ذات نطاق السير الممتد SERES SF5 الجديدة والتي ستُطرح في متاجر هواوي الرئيسية في جميع أنحاء الصين. وبذلك ترحّب هواوي بأول شريك من صناعة السيارات في منظومتها الذكية المتكاملة «1+8+N».

وقال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: «يشكل هذا الإعلان الهام محطة نوعية لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية وصناعة مركبات الطاقة الجديدة. ولن تقتصر مهمتنا مستقبلاً على توفير حلول سيارات ذكية رائدة لمساعدة الشركاء على بناء سيارات ذكية أفضل، ولكنها أيضاً ستشمل مساعدتهم على بيع تلك المركبات من خلال شبكة التجزئة الخاصة بنا في جميع أنحاء الصين.»

تقنيات هواوي

استجابةً لمخاوف المستهلكين بشأن نطاق سير السيارات الكهربائية والاضطرار لإعادة شحنها، ابتكرت هواوي وSERES نظاماً جديداً لإطالة نطاق القيادة الكهربائية. وتم تزويد نظام السيارة بالمحرك الكهربائي HUAWEI DriveONE Three-in-One، وبالتالي فهو ليس فقط الحل الأمثل لتقليل المخاوف بشأن نطاق السيارة، ولكنه أيضاً يقدم أداء سيارة كوبيه عالمي. وتوفر سيارة SERES SF5 الجديدة مرونة متقدمة للمستخدمين مع نطاق سير يصل إلى 180 كم في الوضع الكهربائي الكامل لتلبية احتياجات التنقل اليومية لسكان المدن، ونطاق سير يزيد عن 1000 كم في وضع النطاق الممتدّ للمسافرين لمسافات طويلة. وتشمل قدرات الأداء العالية التسارع من 0-100 كم في الساعة خلال 4.68 ثانية. ويعتمد أداء السيارة أيضاً على هيكل من الألومنيوم خفيف الوزن، ونظام تعليق أمامي عرضي مزدوج للمفاصل الأربع ونظام تعليق خلفي شبه منحرف متعدد الوصلات، مما يمنح محرك SF5 الجديد أداءً جباراً ويوفر تسارعاً أعلى مع تحكم أكثر ثباتاً في الإمالة وامتصاصاً فائقاً للصدمات.

تطبيقات التحكم

وتتيح حلول HUAWEI HiCar للمستخدمين التبديل بسلاسة وانسيابية بين تطبيقات الهاتف المحمول ولوحة التحكم المركزية في السيارة، وبالتالي الوصول إلى نظام الملاحة والموسيقى وغيرها في أي وقت وفي أي مكان. وتوفر سيارة الكوبيه العالمية تجارب مستخدم جديدة كلياً، فيمكن الاستمرار في سماع موسيقى هاتفك بسلاسة عند دخولك السيارة. كما توفر السيارة تجربة تحكم صوتي تفاعلي، مما يتيح للمستخدمين التركيز على القيادة فقط. يمكن لـنظام HUAWEI HiCar أيضاً توصيل السيارة بأجهزة ذكية أخرى كي يتمكن المستخدمون في السيارة من تشغيل التكييف والشاشة الذكية والأجهزة المتصلة الأخرى في المنزل بسهولة تامة.

ويتكون نظام الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد في السيارة من 11 وحدة صوتية، تم ضبطها بواسطة فنيي وخبراء HUAWEI SOUND. وبجانب حل إخماد الضوضاء والاهتزاز والخشونة (NVH) المثالي للمركبة بمستوى هدوء المكتبة البالغ 38 ديسيبل، يوفر النظام الصوتي جودة صوت أصلية وغامرة تحاكي جودة الأوبرا.