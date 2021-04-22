شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «بلوك تشين» لمنتجات العلامات الفاخرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتعاون مجموعة «إل في إم اتش» (لويس فيتون) للمنتجات الفاخرة مع «برادا غروب» و«كارتييه» لإنشاء منصة تقوم على قواعد بيانات موزعة، وهو بروتوكول معلوماتي آخذ في الازدهار، من أجل تتبع أفضل للمنتجات المباعة، داعية القطاع بأكمله للانضمام إليها بحسب بيان مشترك الثلاثاء.

سيمنح «أورا بلوك تشين كونسورسيوم»، وهو تنسيق رقمي آمن، الزبون، بفضل وثيقة رقمية، إمكان الوصول المباشر إلى تاريخ المنتج الذي يشتريه، من التصميم إلى التوزيع، وشهادات أصالته.

وتنشط مجموعات «بولغاري» و«كارتييه» و«أوبلو» و«لوي فويتون» و«برادا» على المنصة وتجري «مناقشات متقدمة» مع علامات تجارية أخرى تابعة للمجموعات المؤسسة إضافة إلى علامات تجارية مستقلة، وفقا للبيان.

وقال توني بيلوني نائب مدير مجموعة «إل في إم اتش» التي تضم 75 دارا في البيان «من خلال توحيد الجهود مع علامات تجارية فاخرة أخرى في هذا المشروع، فإننا نمهد الطريق للشفافية وإمكان التتبع. وآمل في أن ينضم لاعبون مرموقون آخرون إلى هذا الكونسورسيوم».

وتستخدم كل علامة تجارية هذه المنصة بالشكل الذي تراه مناسبا مع بقائها مسؤولة بالكامل عن بيانات التتبع الخاصة بها، ومع التزام قواعد السرية الأكثر صرامة وبالتالي منع تبادل المعلومات الحساسة بهدف تنافسي.

وسيتم تخزين المعلومات المسجلة على المنصة دون إمكان التعديل أو التغيير أو القرصنة. وقال البيان إن الكونسورسيوم منظمة غير ربحية وسيتم إعادة استثمار الأرباح المستقبلية لضمان الاستدامة التكنولوجية للمنصة. (أ ف ب)