شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسى بذكرى انتصار العاشر من رمضان الذى يحل على مصر، ومسيرة التنمية والتطوير والتحديث يشهد بها العالم والشعب المصرى العظيم.

وأكد فى بيان للحزب بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أن تلك المعركة التي كانت بمثابة ملحمة كبري قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية في سبيل تحريرها من دنس المحتل.

وتابع: "إننا في هذه المناسبة الغالية نتقدم لسيادتكم سيادة الرئيس ولجنودنا البواسل ولكافة أبناء الشعب المصري العظيم بأسمي التهاني بهذه المناسبة التي تمر علينا عاماَ بعد عام لتعطينا العبر والدروس في أهمية التمسك بالعقيدة والايمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله.

وأوضح بيان الحزب، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان تطل علينا هذا العام ومصر تواجه تحديات تتطلب استمرار التكاتف للجبهة الداخلية خلف القيادة السياسة ومؤسسات الدولة للانتصار فى تلك التحديات بروح العاشر من رمضان.

وتابع الحزب فى بيانه: "ندعو الله أن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً قوياً وصرحاَ باسلاً حامياً لدينه ووطنه، وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل اخلاصكم وقيادتكم الحكيمة.. سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى دمت لمصر قائدا مخلصا وحاميا لمقدرات شعبها العظيم ورحم الله شهداء العاشر من رمضان الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة الفخر والعزة والنصر".