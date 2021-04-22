شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع البعثات فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، للتنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد او البرامج التدريبية أوالدراسية وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثا، واتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كافة العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف ( تعيين – تعاقد )، بالإضافة لتطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.

وفيما يلى نستعرض أنواع البعثات وفقا لما ورد فى الباب الثالث من القانون:

المادة رقم 8

تنقسم البعثات إلى :

- بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

- بعثة خارجية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

- بعثة إشراف مشترك.

- مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة أو ما يعادلها.

- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراة أو ما يعادلها.

- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.

- جمع المادة العلمية.

- قضاء شهر أو فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى.

- أى نوع من انواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة.