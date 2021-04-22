بـ"فراشات وخُضرة".. جوجل يحتفل باليوم العالمي للأرض (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

غيّر محرك البحث الشهير جوجل شعاره بصورة مليئة بالخُضرة والأشجار تُعبر عن جمال الطبيعية، ووضع فراشات على أحرف شعاره، احتفالًا باليوم العالمي للأرض الذي يوافق 22 أبريل بهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض.

كما أبرز في مقطع فيديو تعريف يوم الأرض وما ينبغي فعله في ذلك اليوم الذي تحتفي به أكثر من 193 دولة حول العالم.

واحتُفِل بهذا اليوم لأول مرة في 22 أبريل 1970 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنه يمثل فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي.

وكان السيناتور جايلورد نيلسون، وهو سياسي وبيئي أمريكي، صاحب فكرة الاحتفال بيوم الأرض. فعندما زار ولاية كاليفورنيا عام 1969، شاهدا كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال بشكل يهدد حياة الأسماك والطيور المائية.