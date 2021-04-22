في يوم واحد.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4920 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2314 تجاوز السرعة المقررة، و154 مخالفة السير بدون تراخيص، و41 مخالفة موقف عشوائى، و30 مخالفة شروط التراخيص.

محمد يوسف

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