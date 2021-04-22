مجمعة وتستمر 3 أيام.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات أبريل لسنوات النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات شهر أبريل لجميع سنوات النقل.

وقال الوزير، عبر صفحته على فيسبوك: "منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات لأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الأسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ أبريل".

وأضاف وزير التعليم: "بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا".​