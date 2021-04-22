غرق تلميذ أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، أثناء استحمامه في ترعة، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة طما بغرق تلميذ بترعة نجع حمادي بناحية قرية العتامنة.

تبين غرق "إسلام. ق" 11 عامًا تلميذ، وجرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، وأفاد عمه "جاد. م" 39 عامًا عامل أنه أثناء استحمام ابن شقيقه المذكور بالترعة المشار إليها، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.