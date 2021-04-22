بالصور.. تركيب أجهزة لمراقبة منسوب النيل بمحطات مياه الشرب في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تركيب 5 أجهزة قياس ومراقبة منسوب مياه النيل بمآخذ محطات مياه الشرب السطحية، بنيدة وسوهاج غرب والبلينا وشطورة والسكساكا.

وأوضح اللواء محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في تصريحات اليوم الخميس، أن تلك الأجهزة تساعد في التعرف على منسوب مياه النيل بمآخذ محطات المياه السطحية، لتشغيل طُلمبات المأخذ وفقًا للمنسوب المناسب، لتوفير كميات المياه من خلال المحطات السطحية أو المحطات البديلة في حال انخفاض المنسوب عن مستوى مأخذ المحطات السطحية.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن تلك الأجهزة تبلغ تكلفتها 380 ألف جنيه، وتعمل بنظام الهيدروستاتيك، وتحتوي على وحدة تحكم وشاشة ومودم لنقل البيانات والرسائل الخاصة بنظام التشغيل.