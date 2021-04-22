وكالة الأدوية الأوروبيّة : هناك صلة محتملة بين لقاح "جونسون" المضادّ لكورونا وحالات التجلّط الدموي

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية في بيان، إنها وجدت "رابطا محتملا" بين لقاح "جونسون أند جونسون" وحالات التجلط الدموي النادرة.

وإعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أن التجلط الدموي يجب أن يدرج كأثر جانبي "نادر جدا" للقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا الذي تبقى منافعه أكبر من مخاطره، موضحة أنها "تجد رابطا محتملا بين حالات نادرة جدا لتجلط دموي غير إعتيادي عند وجود صفائح دم متدنية".

وأشارت إلى أن لجنة السلامة التابعة لها "خلصت إلى أن تحذيرا حول إحتمال الإصابة بتجلط دموي غير إعتيادي مع صفائح دم متدنية يجب أن يضاف إلى المعلومات حول المنتج".

يذكر أن الشركة المصنعة "Johnson & Johnson" قررت الأسبوع الماضي تأجيل توزيع لقاحها في أوروبا بعد حوادث التجلط في الولايات المتحدة والتي علق على إثرها إستخدام اللقاح في أمريكا.

المصدر: وكالات