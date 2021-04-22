تقع على عمق 700 متر تحت الماء.. تعرف على آخر التطورات حول الغواصة الإندونيسية المفقودة

محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

أعلنت البحرية الإندونيسية أمس الخميس أنها تعتقد أن غواصة عسكرية إندونيسية، كانت قد فقدت قبالة بالي وعلى متنها 53 شخصا تقع على عمق 700 متر تحت الماء.



وفُقد الاتصال بالغواصة "كيه آر آي نانجالا-402" ألمانية الصنع على بعد حوالى 95 كيلومترا شمالي بالي في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء خلال تدريبات على هجوم بالطوربيدات، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقال المتحدث باسم البحرية الأدميرال جوليوس ويدجوجونو: "نعتقد أنها على عمق 600 إلى 700 متر".

وأضاف: "إنها مصممة للغوص لأعماق تتراوح بين 250 و500 متر، وما بعد ذلك يعد خطيرا".