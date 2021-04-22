انت الان تتابع خبر ابنة هيفاء وهبي تثير ضجة بفيديو جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شاركت زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو للحظات غنائها مع ابنتها الصغيرة أغنية "الطبطبة" للفنان الخليجي حسين الجسمي.

ويظهر في الفيديو وجه زينب فياض فقط وهي تغني "الطبطبة"، حيث تدعو ابنتها الصغيرة للغناء، ويسمع صوت الطفلة تغني من دون أن يظهر وجها.

وأكد المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن وجه ابنه هيفاء وصوتها وطريقة غنائها يشبه إلى حد كبير وجه والدتها، هيفاء وهبي.

الجدير بالذكر، أن ابنة هيفاء وهبي، تكرر هذه الأغنية باستمرار على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشارك الكثير من الصور لنشاطاتها اليومية على صفحتها في "إنستغرام" ولديها آلاف المتابعين.