شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح فرنسي-نمساوي مضاد لـ«كورونا» يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

أعلنت شركة «فالنيفا» الفرنسية النمساوية المطورة للقاحات، الأربعاء، أنها بدأت تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة على لقاحها المضاد لوباء «كوفيد-19» قبل نيل موافقات الهيئات التنظيمية. والدراسة التي حملت اسم «كوف كومبير» ستقوم بمقارنة استجابة الجهاز المناعي للمشاركين بعد تلقيهم لقاحها «في أل آيه 2001» مقابل استجابتهم للقاح «أسترازينيكا».

وقالت فالنيفا إن «نحو 4 آلاف مشارك تقريباً سيتلقون جرعتين من أحد اللقاحين»، مشيرة إلى أن الدراسة ستجرى في 25 موقعاً في بريطانيا.

وأضافت الشركة أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إظهار تفوق لقاح «في أل آيه 2001» مقارنة بـ«أسترازينيكا» من حيث مستوى الأجسام المضادة المقاومة لفيروس «كورونا» بعد مدة أسبوعين من عملية التطعيم. وفي حال كانت نتائج الدراسة إيجابية «تهدف فالنيفا إلى تقديم طلبات للحصول على موافقات أولية في خريف عام 2021».

وبعكس معظم لقاحات «كوفيد-19» المعروفة التي تستخدم أساليب مختلفة لتهيئة جهاز المناعة لمحاربة الفيروس، فإن لقاح «فالنيفا» يعتمد على نسخة «معطلة» من الفيروس نفسه. وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق، الأربعاء، إنها لن تعطي الأولوية لمفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية لتزويد دول التكتل الـ27 باللقاح، بل ستعتمد على إبرام اتفاقات مع «كل دولة على حدة» إضافة إلى الدول المهتمة. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة توماس لينغلباخ إلى عدم إحراز «تقدم» في المحادثات مع المفوضية.