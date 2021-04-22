إسرائيل تهاجم سوريا رداً على إطلاق «صاروخ طائش» قرب «ديمونا»



(أ ف ب)

ضرب الجيش الإسرائيلي أهدافاً عدة داخل سوريا بعد سقوط صاروخ «طائش» انطلق من الأراضي السورية في منطقة النقب جنوب إسرائيل قرب موقع نووي سري (ديمونا)، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي، الخميس. وقال الجيش في تغريدة على «تويتر»: «رصدت القوات إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه إسرائيل سقط في منطقة النقب». وأضاف: «رداً على ذلك هاجم الجيش الإسرائيلي البطارية التي أطلق منها الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل الأراضي السورية».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: «رصدت قوات الجيش إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه إسرائيل سقط في منطقة النقب. رداً على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا، إضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية».

كما أضاف أن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل، مؤكداً: «رداً على ذلك قصفت قواتنا بطارية الصواريخ المعينة بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل سوريا». ولفت إلى أنه «لا خسائر أو أضرار في الهجوم الصاروخي السوري».

وفي بيان منفصل، شدد الجيش الإسرائيلي على أن «الصاروخ السوري الطائش لم يؤدِ إلى سقوط أي إصابات أو أضرار مادية، كما لم يصب مفاعل ديمونا النووي ولم يقترب حتى منه». ووفق الجيش الإسرائيلي، فإن «الصاروخ السوري الطائش» كان من طراز «إس.إيه-5» وهو واحد من عدة صواريخ أُطلقت على طائرات الجيش الإسرائيلي. وأضاف أنه لم يصب المفاعل وسقط على بعد نحو 30 كيلومتراً عنه.

يأتي هذا في وقت أفاد إعلام الحكومة السورية بأن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في ضواحي دمشق. وأوضح أن الهجوم وقع في حوالي الساعة 01.38 من فجر الخميس بالتوقيت المحلي، واستهدف مناطق في ضواحي دمشق. كما أضاف: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها»، لافتاً إلى إصابة 4 جنود من النظام ووقوع بعض الخسائر المادية.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات المرات ضربات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال العام 2020 حوالي خمسين هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.