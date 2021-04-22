شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد إصابات «كورونا» حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي-أ.ف.ب

أعلنت الهند، الخميس، تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي نقصاً في الأكسجين. وأبلغت وزارة الصحة الهندية عن 314835 إصابة جديدة، وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسمياً في الهند، ثاني أكثر الدول تضرراً من الوباء، 15,9 مليون، كما ارتفعت الوفيات بواقع 2104 ليصل الإجمالي إلى 184657.