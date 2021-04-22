الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق

محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، إن الدفاع الجوي السوري تصدى لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق.



وأضافت الوكالة السورية: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق".

وأكدت أن إسرائيل نفذت هجوماً صاروخياً من اتجاه الجولان مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق، لكن الدفاع الجوي السوري أسقط معظم الصواريخ.

وقالت: "الهجوم الصاروخي الإسرائيلي أسفر عن إصابة 4 جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "تم رصد إطلاق صاروخ أرض - جو من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط في منطقة النقب".

وتابع :"رداً على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي قبل بضع دقائق البطارية التي أطلقت الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض - جو أخرى في الأراضي السورية".

وأضاف: "الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل".

ولفت إلى أن "الصاروخ السوري الطائش لم يصب مفاعل ديمونة ولم يقترب منه".

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية في سماء المنطقة الجنوبية.

ومطلع مارس/ آذار أيضا، تصدت الدفاعات السورية لقصف إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.