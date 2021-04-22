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اجتماع لقيادة وزارة الدفاع اليمنية يشيد بمواقف المملكة الداعمة لليمن في معركة الدفاع المشترك ضد مخططات التمدد الإيراني

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 5 ثواني - 9:27 صباحًا, 22 أبريل 2021 م

المناطق - واس

أشاد اجتماع لقيادة وزارة الدفاع اليمنية، بمواقف المملكة العربية الداعمة لليمن وجيشه الوطني في معركة الدفاع المشترك ضد مخططات التمدد الإيراني ومواجهة التهديدات القومية.
وقال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي خلال الاجتماع الذي عقد بمأرب : إن التحديات كبيرة، إلا أننا قادرون على تجاوزها وتحقيق النصر المؤزر”، في المواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) .
من جهته أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن الشعب اليمني لن يقبل بالمشروعات الحوثية الهدامة وأفكاره الإرهابية الدخيلة.
وتعهدت قيادة وزارة الدفاع بالمضي نحو تحقيق تطلعات وخيارات الشعب في استعادة دولته، وتطهير البلاد من الإرهاب الإيراني والمخططات التخريبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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