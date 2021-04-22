شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 مليون شخص يواجهون شبح الجوع في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بشدة في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري، والأزمة المالية الآخذة في التصاعد، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الشهور المقبلة.

وأظهر تحليل أجراه برنامج الأغذية العالمي، أن ما يصل إلى 3.4 مليون شخص آخرين سيواجهون مصاعب مالية للحصول على الغذاء، خلال فترة الشهور الثلاثة إلى الستة المقبلة، وستكون المناطق الحضرية هي الأكثر تضررا مع تزايد فقدان الوظائف، في مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار الغذاء.

وذكر البرنامج أن أسعار الأرز وزيت الطهي في الأسواق، ارتفعت بنسبة خمسة بالمئة، و18 بالمئة على التوالي، منذ نهاية فبراير شباط، موضحا أن هناك مؤشرات على أن بعض الأسر في "يانجون" العاصمة التجارية لميانمار، تعاني الحرمان من بعض الوجبات وتأكل كمية أقل من الأطعمة المغذية وأصبحت مدينة.

من جانبه علّق ستيفن أندرسون مدير البرنامج في ميانمار في بيان "فقد المزيد والمزيد من الفقراء وظائفهم، ولا يملكون المال للحصول على الغذاء"، فيما لم يرد ردا من متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار بعد اتصالات هاتفية طلبت التعقيب.