شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 90547 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل ست حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، انخفاضا من 21 حالة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن كل الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 16 من سبع حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة، في البر الرئيسي الصيني الآن 90547 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.